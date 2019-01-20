Гороскоп на 20 января 2019 года для всех знаков зодиака



Ближайшее новолуние: 5 февраля 2019 года в 00:05. По лунному календарю ближайшее полнолуние 21 января в 08:17.

Фаза Луны 20 января 2019 года - растущая Луна.

Лунный день сегодня 20.01.2019 - 15 и 16 лунный день.

Луна в знаке зодиака 20.01.2019 - Луна в Раке.





Гороскоп на 20 января 2019 Овен

Ваш круг общения расширяется стремительно, и недовольны этим только родственники и члены семьи, которые чувствуют себя забытыми, лишенными внимания. Не обижайте близких людей, даже если их упреки кажутся вам совершенно безосновательными.

Гороскоп на 20 января 2019 Телец

Влияние благоприятных тенденций выражено достаточно сильно, вы сможете реализовать ранее составленные планы, не прикладывая для этого особых усилий. Однако совсем избежать трудностей не удастся. Вам предстоит заниматься решением непростых задач, договариваться с людьми, которые крайне неохотно идут на уступки или меняют свою точку зрения.

Гороскоп на 20 января 2019 Близнецы

Хорошо побыть в этот день наедине с собой, совершить небольшую вылазку на природу, отдохнуть от городского шума и суеты. Состояние финансовых дел может всерьез расстроить вас, однако это не повод рисковать оставшимися средствами – сейчас только разумная экономия может помочь исправить ситуацию.

Гороскоп на 20 января 2019 Рак

В партнерских отношениях возможны самые неожиданные встряски, столкновения, претензии и "наезды". Насколько серьезным будет происходящее, зависит от обстоятельств, сложившихся накануне. Сегодня не следует принимать все слишком близко к сердцу и выяснять отношения.

Гороскоп на 20 января 2019 Лев

Вас ждет успех во всем, что Вы запланировали. Проверьте всю свою работу на необходимость внесения каких-либо изменений. Ваше времяпровождение с группой добровольцев заслуживает похвалы. Вам интересны вопросы, касающиеся жизни и семьи, и у Вас достаточно единомышленников.

Гороскоп на 20 января 2019 Дева

Вы поймете, что полны сил и энергии для выполнения всего того, что запланировали на сегодня. Вы будете ценить каждое мгновение сегодняшнего дня и с нетерпением ждать новых приключений и авантюр. Будьте осторожны, Вы рискуете упустить то, что у Вас уже есть.

Гороскоп на 20 января 2019 Весы

Во всех сферах Вашей жизни будет проглядываться невероятный прогресс и перемены к лучшему. Тем не менее, Вы можете стать невнимательными. Вы будете склонны попусту растрачивать свою энергию, что сделает Вас уставшим и истощенным. Любые привилегии влекут за собой ответственность, и слишком много дел могут утомить Вас.

Гороскоп на 20 января 2019 Скорпион

Сейчас самопожертвование и понимание ситуации будут иметь далеко идущие последствия для Вашей жизни и карьеры. Немного сдержанности может притормозить исход. Все планеты благосклонны, и Вам будет легко завершить любой текущий проект.

Гороскоп на 20 января 2019 Стрелец

Ваша общественная деятельность должна получить положительный отклик. Вы будете остро чувствовать необходимость в душевном спокойствии, тем не менее, Вам не стоит заставлять партнера что-то делать только для того, чтобы Вам угодить.

Гороскоп на 20 января 2019 Козерог

Вы будете уверены в своем успехе в любом деле. В работе возможны неожиданные потери, но не по Вашей вине. Как ни странно, сейчас Вы можете улучшить свое финансовое положение каким-то неожиданным путем. В любом случае, не позволяйте деньгам управлять Вашими интересами.

Гороскоп на 20 января 2019 Водолей

Вас ждут изменения в привычном распорядке дня. Возможно, на работе все готовятся к большим переменам: переезду или смене начальства. У Вас могут появиться идеи о дальнейшем развитии или Вы узнаете, что какое-то новое помещение стало доступным. Соберите информацию, прежде чем принимать какие-то решения.

Гороскоп на 20 января 2019 Рыбы

Сегодня Вас ожидает тяжелый труд и ответственность - как в попытках спасти то, что обречено на провал, так и в развитии в новых направлений. Кто-то может уговаривать Вас работать на какого-то другого работодателя, что будет Вас отвлекать.