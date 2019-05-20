Радий Хабиров выразил соболезнования родным погибшей Ольги Сидорчевой - экс-руководителя Роспотребнадзора Башкирии

Врио Главы РБ Радий Хабиров принес свои соболезнования семье погибшей накануне экс-заместителя начальника отдела гигиены и питания башкирского Роспотребнадзора Ольги Сидорчевой. Об этом он сказал в рамках оперативного совещания в правительстве республики. Также врио руководителя Башкирии поручил следственным органам провести проверку по данному факту, сообщает сайт Newsbash.ru.





По словам Радия Хабирова, в минувшую субботу он пригласил к себе руководителя Управления Роспотребнадзора, его заместителей и инспектора для выяснения обстоятельств закрытия кафе «Ферма» на Монументе дружбы в Уфе. В разговоре он пришел к выводу, что меры в отношении хозяина заведения были избыточными, и направил материалы инспекции в прокуратуру, чтобы оценить правомерность действий сотрудников. Также врио руководителя республики уведомил главу Роспотребнадзора РБ, что не будет с ним работать.

«А дальше произошла трагедия, я не знаю, что там произошло, это темная история – инспектор погибла. Это большая тяжелая трагедия, человека не вернуть. Что в Роспотребнадзоре происходит, непонятно, меня это возмущает», - сказал Радий Хабиров.