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Единая Россия выдвинула Радия Хабирова в качестве кандидата на должность Главы Башкирии

Добавлено: 10.06.19
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Рубрика: Политика
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Единая Россия выдвинула Радия Хабирова в качестве кандидата на должность Главы Башкирии

Сегодня «Единая Россия» тайным голосованием утвердила Радия Хабирова в качестве кандидата на должность Главы Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Делегаты выбирали из 4-х претендентов. Среди них в том числе исполняющий обязанности вице-премьера Правительства республики Борис Беляев, депутат ГосДумы Зариф Байгускаров, председатель совета башкирского отделения «Опора России» Ляйсан Николаева. Каждый из них представил свою программу.

Радий Хабиров в своём выступлении подчеркнул, что для него на первом месте — это интересы жителей. За кандидатуру руководителя региона проголосовало абсолютное большинство присутствующих делегатов.

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