Единая Россия выдвинула Радия Хабирова в качестве кандидата на должность Главы Башкирии
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Сегодня «Единая Россия» тайным голосованием утвердила Радия Хабирова в качестве кандидата на должность Главы Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.
Радий Хабиров в своём выступлении подчеркнул, что для него на первом месте — это интересы жителей. За кандидатуру руководителя региона проголосовало абсолютное большинство присутствующих делегатов.
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