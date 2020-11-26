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Депутаты Башкирии обновили список разрешенных мест для митингов

Депутаты Башкирии обновили список разрешенных мест для митингов

| 26 ноя 2020 | 15:01

Депутаты Госсобрания Башкирии приняли поправки в закон республики, устанавливающий разрешенные и запрещенные места для проведения митингов.



Таким образом, парламентарии одобрили следующие места, которые ранее являлись запрещенными для публичных мероприятий: 

  • территории в ста метрах от объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и отдыха;
  • территории в 200 метрах от вокзалов и аэропортов;
  • территории, находящиеся в собственности физических и юридических лиц;
  • придомовые территории;
  • территории, «не приспособленные для проведения мероприятий». Ранее такой список составляло правительство РБ;
  • сады, парки, скверы и аллеи.

Изменился и перечень запрещенных мест. Это сами аэропорты и вокзалы, гостиницы и турбазы, парковки и стройки, детские и спортивные площадки, природоохранные зоны и рекреации, ТЦ и рынки, аварийные и ветхие дома, а также земли историко-культурного назначения. Запрет вводится и тогда, когда митинги мешают жизнеобеспечению, общественному транспорту и т.д.

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Источник: news102.ru

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