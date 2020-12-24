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Хабиров объявил 31 декабря в Башкирии нерабочим днем

Хабиров объявил 31 декабря в Башкирии нерабочим днем

| 24 дек 2020 | 12:25

Глава Башкирии Радий Хабиров объявил 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение он подписал после того, как Владимир Путин рекомендовал всем регионам объявить последний день уходящего года нерабочим.



Согласно распоряжению, выходной день объявлен для госслужащих и бюджетников. Для компенсации количества рабочих дней им придется потрудиться в эту субботу – 26 декабря.

Что касается частных компаний, им было рекомендовано сделать то же самое. Аналогичное решение должны принять руководители республиканских госорганов в отношении своих сотрудников и подведомственных организаций. Все аварийные и экстренные службы в праздничные дни будут работать в штатном режиме.

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Источник: mkset.ru

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