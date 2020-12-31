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Радий Хабиров высказался о победе Яны Габбасовой в шоу «Голос»

Радий Хабиров высказался о победе Яны Габбасовой в шоу «Голос»

Нефтекамск | 31 дек 2020 | 13:34

Глава Башкирии Радий Хабиров высказался о победе в 9-ом сезоне шоу «Голос» уроженки Нефтекамска 17-летней Яны Габбасовой. Об этом он написал на своей странице в соцсетях.



«С удовольствием при первой же возможности лично поздравлю и нашу новую звёздочку Яну, которая училась в нефтекамской школе №11 только на 4 и 5, с юных лет была любимицей жителей на всех городских праздниках, а вот теперь сделала нам и себе новогодний подарок - прославилась на всю страну!», - написал Глава Башкирии

Радий Хабирова также вспомнил успехи других наших земляков в музыкальной сфере, таких как Рушана Валиева (финалистка шоу «Голос»), Земфира, Юрий Шевчук, братья Абдразаковы и, судя по всему, намекнул на эпатажного рэпера Моргенштерна назвав «хулиганистой молодежью».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: страница Радия Хабирова

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