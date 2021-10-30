В Башкирии избрали главу одного из районов
10:00, 30 окт 2021
Аургазинский район Башкирии возглавил 38-летний Арслан Шагаретдинов. Он руководил районом в качестве исполняющего обязанности, заменив подавшего в отставку Зуфара Идрисова. О назначении 29 октября сообщили в пресс-службе районной администрации.
В конкурсе на замещение должности глава муниципалитета, помимо Шагаретдинова, также участвовал глава Толбазинского сельсовета Айдар Нафиков.
Арслан Шагаретдинов родился в 1983 году в селе Миндяк. В 2008 году окончил Башкирский аграрный университет, отучившись на факультете агротехнологий и агробизнеса. С 2014 года работал в администрации Учалинского района замглавы администрации по сельскому хозяйству. С 2018 года был главным советником управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Женат, имеет двоих детей.