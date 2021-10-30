В Башкирии избрали главу одного из районов

10:00, 30 окт 2021

Аургазинский район Башкирии возглавил 38-летний Арслан Шагаретдинов. Он руководил районом в качестве исполняющего обязанности, заменив подавшего в отставку Зуфара Идрисова. О назначении 29 октября сообщили в пресс-службе районной администрации.







В конкурсе на замещение должности глава муниципалитета, помимо Шагаретдинова, также участвовал глава Толбазинского сельсовета Айдар Нафиков.

– Каждому из кандидатов было предоставлено слово для ознакомления с собственной программой решения наиболее актуальных проблем в развитии в районе, – передали в администрации. – В результате открытого голосования депутаты Совета единогласно проголосовали за Арслана Шагаретдинова.

Арслан Шагаретдинов родился в 1983 году в селе Миндяк. В 2008 году окончил Башкирский аграрный университет, отучившись на факультете агротехнологий и агробизнеса. С 2014 года работал в администрации Учалинского района замглавы администрации по сельскому хозяйству. С 2018 года был главным советником управления главы Башкирии по взаимодействию с муниципальными образованиями. Женат, имеет двоих детей.





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Фото: соцсети