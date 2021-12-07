Глава Роспотребнадзора Анна Попова получила новые полномочия из-за COVID

21:59, 07 дек 2021

Глава Роспотребнадзора Анна Попова будет лично принимать решения о том, какие социально-значимые либо международные массовые мероприятия проводить на территории России. Приказ об этом размещен на официальном сайте ведомства.







«Внести изменение в постановление главного государственного врача РФ в случаях проведения массовых мероприятий. Дополнить пунктом следующего содержания: в отдельных случаях, в том числе при подготовке и проведении международных, общероссийских, социально-значимых массовых мероприятий решение о возможности их проведения или увеличения численности участников принимается главным государственным санитарным врачом РФ или его заместителем», — отмечается в тексте документа.





Поясняется, что постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования. Документ подписан Поповой.





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