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Главе Башкирии представили нового прокурора республики

Главе Башкирии представили нового прокурора республики

14:18, 15 дек 2021

Заместитель генпрокурора России Николай Шишкин представил главе Башкирии Радию Хабирову нового прокурора республики Игоря Пантюшина. Встреча состоялась сегодня, 15 декабря.

Руководитель региона поздравил нового председателя правоохранительного ведомства и рассказал ему о Башкирии:

– Здесь проживают более 4 млн человек. У нас крепкая экономика, мы динамично развиваемся, – сказал Хабиров. – Башкортостан – это многонациональная республика. В дружбе и согласии здесь живут представители более 150 национальностей. Что касается прокуратуры республики, то это очень эффективный орган. И работа у нас общая, потому что защита интересов жителей превыше всего.


Напомним, президент России Владимир Путин назначил Игоря Пантюшина на должность прокурора Башкирии 8 декабря. Ранее он возглавлял ведомства в Липецкой (2003-2013) и Владимирской (2013-2021) областях.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: glavarb
Теги: Хабиров Радий Фаритович
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