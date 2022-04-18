Азат Бадранов назначен первым заместителем Премьер-министра Правительства Башкирии

13:56, 18 апр 2022

Первым заместителем Премьер-министра Правительства Башкортостана назначен Азат Бадранов. Об этом заявил Глава республики Радий Хабиров.







«Актуализируется проблема работы на линии политического и общественного развития. И этот блок нам нужно было усилить и организовать на высоком уровне взаимодействие с Администрацией Главы республики. И в связи с этим принято решение о назначении Бадранова Азата Шамильевича первым заместителем Премьер-министра Правительства республики. Сегодня я указ подписал. У вас большая работа предстоит»,- отметил Глава республики.





Также на совещании в ЦУР стало известно, что Лира Ихтисамова назначена заместителем Премьер-министра. Она будет курировать систему здравоохранения и систему социальной защиты и труда.





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