В США призвали Украину отказаться от Крыма и Донбасса

09:29, 01 ноя 2022

Руководство украинского государства и западных стран обязано перейти к мирным переговорам по разрешению конфликта на Украине для избежания дальнейшего увеличения глобальных экономических издержек. Несмотря на то, что это будет стоить потерей некоторых территорий для Украины. Об этом сообщает американский журнал Foreign Affairs.







«Политики не должны быть безвозвратно привержены статусу-кво до 24 февраля или даже до 2014 года. Более компактная территория Украины, лишенная Крыма и части Донбасса, где сохранилось некоторое пророссийское население, могла бы быть более стабильной и защищенной», — считает автор материала. Он добавил, что продолжение боевых действий будет только увеличивать эскалацию, а также усугублять экономические издержки для всего мира и Украины в частности. Поэтому власти США обязаны подтолкнуть украинских властей к началу мирных переговоров.





Ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказал мнение, что президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией, если ему вместо западного вооружения дадут миллиарды долларов на восстановление страны. Выражается мнение, что конфликт на Украине затягивается из-за того, что США убедили украинских властей в возможности победы над Россией на поле боя, передает RT.

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Фото: freepik