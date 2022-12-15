Радий Хабиров поручил правительству Башкирии бороться с серыми зарплатами в регионе

10:54, 15 дек 2022

По его данным, деньги в конвертах выдают на ряде предприятий.



В своем послании региональному Госсобранию Радий Хабиров отметил, что в центре работы чиновников должно быть «уважение к чедовеку труда и вообще к человеку».







«Главная задача — достойная оплата и условия труда. Когда мы называем цифру средней зарплаты — она приближается к 50 тыс. рублей, кто-то недоумевает. Это средняя цифра, которую дает Росстат, мы на нее опираемся. Самое главное — мало кто задумывается, что внешне она звучит хорошо, но по этому показателю мы не в первой десятке регионов России», — отметил он.





По данным главы Башкирии, на ряде предприятий зарплату выдают по «серым» схемам.



«Бог с ними с нашими налогами, но они и свои пенсионные накопления теряют. Прошу правительство совместно с администрацией главы представить предложения по эффективной кординации работы, направленной на пресечение нарушений трудовых прав граждан», — поручил он.

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