В Башкирии приняли закон о господдержке частных приютов для животных

10:10, 03 мар 2023

Госсобранием – Курултаем Башкирии принят закон «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об ответственном обращении с животными в Республике Башкортостан». Об этом сообщает пресс-служба Курултая.







Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что деятельность по содержанию животных негосударственными организациями при условии надлежащего государственного надзора имеет множество конкурентных преимуществ по сравнению с работой аналогичных государственных и муниципальных организаций. По его словам, поддержка позволит сократить количество бездомных животных.



По закону, владельцам частных приютов могут быть оказаны меры государственной поддержки, предусмотренные законом от 11 июля 2012 года «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Башкортостан».





Константин Толкачев добавил, что закон был разработан в связи с участившимися случаями нападения бездомных собак на людей.



«<...>Это актуально не только для нашей республики. Решать проблему необходимо комплексно, на федеральном уровне. Такая работа ведется, но изменение федерального законодательства – процесс сложный и долгий, поэтому мы принимаем меры уже сейчас, на республиканском уровне, в пределах своих полномочий», - сказал Константин Толкачев.



Закон вступит в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

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