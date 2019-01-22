Радий Хабиров рассказал, что ему стало не интересно работать в Администрации президента РФ

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал, что гордится переходом из Администрации президента РФ на должность главы подмосковного Красногорска.



«Трудно людям объяснить, почему с высокой должности уходишь главой муниципалитета. Но я горжусь этим решением», — заявил Хабиров.

В интервью «Ведомостям» чиновник рассказал, что мог бы работать на Старой площади «годы и годы», но ему стало неинтересно.Руководитель республики сказал, что не задумывался о том, почему на его пост куратора Госдумы в АП никто не пришел.Напомним, что Хабиров ушел в Красногорск два года назад. В Администрации президента он провел почти 10 лет. До этого трудился в команде бывшего главы Башкирии Муртазы Рахимова.