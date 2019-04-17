Каринэ Хабирова посетила Республиканский ресурсный центр «Семья»

16 апреля 2019 года Республиканский ресурсный центр «Семья» посетила супруга врио Главы Башкортостана Каринэ Хабирова. В рамках своего визита Каринэ Владимировна подробно ознакомилась с деятельностью подведомственного Министерству семьи и труда учреждения, сообщает сайт Newsbash.ru.



- Жизнь каждого из нас как новая книга. Никогда не знаешь, куда завернет сюжет и в каких условиях окажется герой в следующей главе, - оставила свои комментарии в социальных сетях после посещения Республиканского ресурсного центра «Семья» учреждения Каринэ Хабирова. - Бывают взлеты, бывают падения. Важно, чтобы при падении было куда приземлиться, где найти опору и начать подниматься. Таким островом в Республике является центр «Семья».

В частности, гостья пообщалась с юными воспитанниками отделения социальной реабилитации, а также с женщинами, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и проживающими в отделении «Мать и дитя», ознакомилась с условиями их проживания. Специалисты отделений озвучили Каринэ Хабировой наиболее частые причины обращения женщин за профессиональной помощью в Центр и временного помещения несовершеннолетних.В рамках визита психологи наглядно продемонстрировали диагностическую работу с применением различных методик, рассказали, какая психологическая работа ведется с детьми и женщинами на момент нахождения их в Центре и о результатах, получаемых на выходе.Каринэ Хабирова также посетила обучающий семинар для специалистов, которые только что приступили к своей трудовой деятельности в центрах «Семья» (психологи, специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной работе). Семинар был посвящен технологиям раннего выявления семейного неблагополучия и организации социального сопровождения семьи.В рамках своего визита в Республиканский ресурсный центр «Семья» супруга врио Главы Башкортостана также познакомилась с успешно реализуемыми в республике практиками, направленными на популяризацию семейного образа жизни, укрепление семейных ценностей, повышение родительской грамотности и ответственности, такими как «Семейный портал Башкортостана», «Семейный выходной» и «Семейный (родительский) клуб».Здесь женщины с детьми, которым пока некуда идти. Здесь дети, у которых родители борются с трудностями. Они помогают друг другу, а им - профессионалы.