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В Уфе на одиночный пикет вышли обманутые дольщики Иглинского района

Добавлено: 21.05.19
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе на одиночный пикет вышли обманутые дольщики Иглинского района

21 мая на одиночные пикеты вышли обманутые дольщики жилого комплекса «Байрам», застройщиком которого являлся ООО «Башлстк». Перед зданием правительства они решили напомнить чиновникам о том, что ждут свои квартиры с 2015 года. И если о некоторых долгостроях хотя бы идет речь на стройчасах, то про ЖК «Байрам» Иглинского района никто не говорит, сообщает сайт Newsbash.ru.

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— Мы вообще хотим, чтобы был организован круглый стол с чиновниками, дабы решить вопрос именно по нашему объекту. Потому что у нас в арбитражном суде остановлено дело. Арбитражный управляющий от нас отказался, он не может нам помочь. В Госстрое нас представляет Зульфия Гайсина, но там ничего по нам не решается. Говорят что-то о «СУ-10», но их не устраивает компенсационная земля иглинская. А на первого застройщика завели уголовное дело, но пока идет следствие, — рассказала дольщица и участница пикета Элина.

С дольщиками встретился и пообщался общественник, помощник депутата и первый секретарь Советского райкома КПРФ Уфы Альберт Рахматуллин.

— Очень много обращений дольщиков. К сожалению, несмотря на все слова властей о том, что проблема решается, на самом деле все не так. Люди вынуждены выходить на одиночные пикеты, потому что они понимают, что обещания – это отговорки. Никакой работы по решению проблемы не ведется, — считает Альберт.

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