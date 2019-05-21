В Уфе на одиночный пикет вышли обманутые дольщики Иглинского района
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21 мая на одиночные пикеты вышли обманутые дольщики жилого комплекса «Байрам», застройщиком которого являлся ООО «Башлстк». Перед зданием правительства они решили напомнить чиновникам о том, что ждут свои квартиры с 2015 года. И если о некоторых долгостроях хотя бы идет речь на стройчасах, то про ЖК «Байрам» Иглинского района никто не говорит, сообщает сайт Newsbash.ru.
— Мы вообще хотим, чтобы был организован круглый стол с чиновниками, дабы решить вопрос именно по нашему объекту. Потому что у нас в арбитражном суде остановлено дело. Арбитражный управляющий от нас отказался, он не может нам помочь. В Госстрое нас представляет Зульфия Гайсина, но там ничего по нам не решается. Говорят что-то о «СУ-10», но их не устраивает компенсационная земля иглинская. А на первого застройщика завели уголовное дело, но пока идет следствие, — рассказала дольщица и участница пикета Элина.
С дольщиками встретился и пообщался общественник, помощник депутата и первый секретарь Советского райкома КПРФ Уфы Альберт Рахматуллин.
— Очень много обращений дольщиков. К сожалению, несмотря на все слова властей о том, что проблема решается, на самом деле все не так. Люди вынуждены выходить на одиночные пикеты, потому что они понимают, что обещания – это отговорки. Никакой работы по решению проблемы не ведется, — считает Альберт.
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