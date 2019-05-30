Владимир Путин наградил многодетную семью Сайрановых из Башкирии
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В эти минуты в Кремле Владимир Путин награждает многодетные семьи. Орден «Родительская слава», помимо прочих, получит и семья из Башкортостана, сообщает сайт Newsbash.ru.
Алексей и Лариса Сайрановы воспитывают семерых детей. Кроме ордена, они получат денежное вознаграждение. До церемонии с супругами пообщался руководитель республики Радий Хабиров.
Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки многодетным семьям в Башкортостане.
Радий Хабиров, врио Главы Республики Башкортостан:
«Мы сейчас пересматриваем все существующие выплаты и социальное обеспечение многодетных семей, потому что их много, они раскиданы по расам, некоторые сложно администрируемые, поэтому мы сейчас наводим порядок в этом. После этого, конечно, самой главной проблемой, которой мы хотим заняться и занимаемся уже, это наше предложение о решении жилищной проблемы. Потому что, как правило, даже если есть жилье, оно требует расширения. У нас есть программа жилищных сертификатов, которые мы выдаем семья, в которых пять и более детей, но, ввиду того, что у нас слабое обеспечение бюджетными средствами, она очень долгая и не решаемая в один момент.».
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