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В Башкирии предложили вместо букетов учителям на 1 сентября потратить деньги на благотворительность

Добавлено: 08.08.19
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Рубрика: Общество
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В Башкирии предложили вместо букетов учителям на 1 сентября потратить деньги на благотворительность

Благотворительный фонд «Потерь нет» выступил с инициативой запустить акцию «Дети вместо цветов».  Идея заключается в том, чтобы объединить всех школьников республики и вместо традиционных букетов учителям потратить деньги на благотворительность, сообщает сайт Newsbash.ru.


«1 сентября за парты только в Уфе сядет около 100 000 школьников, по Башкирии более 400 000 учеников. Если хотя бы половина из них принесёт букеты за 500 рублей, то на цветы ко Дню знаний будет потрачено более 25 млн или 100 млн рублей, если объединить школьников по всей республике. Мы предлагаем использовать эти деньги иначе - подарить шанс пойти в школу детям, которые по причине длительного лечения только мечтают об этом», – отметили представители фонда.
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Сообщается, что впервые инициатором акции стал пять лет назад педагог одного из лицеев в Москве. В Уфе она проходит в третий раз. В прошлом году, по данным «Потерь нет» в акции участвовало 10 классов, переведя в фонд 46 300 рублей., благодаря которым трое рябят получили вовремя лекарства и специальное питание.
«Идея акции проста - договоритесь с учителем, родителями, учениками, принести по одному цветку, и сложить их в один большой букет с открыткой. Открытку для учителя и ленточку для букета можно забрать в офисе фонда до 1 сентября. А сэкономленные средства от покупки букетов направить через наш Фонд на решение проблем детей с тяжелыми заболеваниями», – сообщили подробности в «Потерь нет».
Все дополнительные вопросы можно уточнить по телефону +7(917)409-38-64, Ирина Лобаева – фандрайзер фонда.
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