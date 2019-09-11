В Аургазинском районе хотят открыть брачное агентство, чтобы повысить демографию
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В Аургазинском районе может появиться брачное агентство. С таким предложением выступил глава Бишкаинского сельпоселения Владимир Естафьев. Демография в селах и деревнях – серьезный повод для беспокойства, говорит он, сообщает сайт Newsbash.ru.
Владимира Естафьева всерьез беспокоит демографическая ситуация на селе. По его данным, на территории сельского поселения проживают 1250 человек, а в год появляются на свет 15-20 малышей. Этому есть несколько причин: люди уезжают в города, завидные мужчины являются холостяками, а женщины попросту не рожают.
Владимир Естафьев, глава сельского поселения:
Если до 40 лет мужик не женился, то обычно доживает свою жизнь унылым бобылем. В этом деле могли бы помочь работники клубов: организовать вечера встречи: «Кому за 30, 40, 50 и т.д.». Познакомить одиноких друг с другом. Но лучше создать в районе брачное агентство.Один из путей решения, который предлагает глава, это получить средства с помощью грантов. Для этого нужно разработать социально-значимый проект по улучшению демографической ситуации в сельской местности.
Владимир Естафьев, глава сельского поселения:
Такой проект вполне может выиграть грант, так как увеличение рождаемости – приоритетная задача не только в районе и республике, но и в целом по стране.
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