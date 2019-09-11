Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Аургазинском районе хотят открыть брачное агентство, чтобы повысить демографию

В Аургазинском районе хотят открыть брачное агентство, чтобы повысить демографию

Добавлено: 11.09.19
Просмотров: 139
Рубрика: Общество
Теги: Аургазинский район
Комментарии (0)
Загрузка...
В Аургазинском районе хотят открыть брачное агентство, чтобы повысить демографию

В Аургазинском районе может появиться брачное агентство. С таким предложением выступил глава Бишкаинского сельпоселения Владимир Естафьев. Демография в селах и деревнях – серьезный повод для беспокойства, говорит он, сообщает сайт Newsbash.ru.

Владимира Естафьева всерьез беспокоит демографическая ситуация на селе. По его данным, на территории сельского поселения проживают 1250 человек, а в год появляются на свет 15-20 малышей. Этому есть несколько причин: люди уезжают в города, завидные мужчины являются холостяками, а женщины попросту не рожают.

В Аургазинском районе мужчина набросился с ножом на своего пасынка

Читайте также:

В Аургазинском районе мужчина набросился с ножом на своего пасынка
По словам главы поселения, в самом маленьком поселке Белогор осталось три двора. Здесь живут четыре холостяка. Деревенские мужчины остаются без своих половин из-за стеснительности, ограниченного круга общения.

Владимир Естафьев, глава сельского поселения:
Если до 40 лет мужик не женился, то обычно доживает свою жизнь унылым бобылем. В этом деле могли бы помочь работники клубов: организовать вечера встречи: «Кому за 30, 40, 50 и т.д.». Познакомить одиноких друг с другом. Но лучше создать в районе брачное агентство.
Один из путей решения, который предлагает глава, это получить средства с помощью грантов. Для этого нужно разработать социально-значимый проект по улучшению демографической ситуации в сельской местности.

Владимир Естафьев, глава сельского поселения:

Такой проект вполне может выиграть грант, так как увеличение рождаемости – приоритетная задача не только в районе и республике, но и в целом по стране. 
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Читайте также
В Бакалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
Происшествия
В Бакалинском районе Башкирии ввели карантин по бешенству
В Аургазинском районе откроется Дом культуры за 1,5 млн рублей
Культура
В Аургазинском районе откроется Дом культуры за 1,5 млн рублей
В Аургазинском районе открыли новую хоккейную площадку
Спорт
В Аургазинском районе открыли новую хоккейную площадку
Жители Учалинского района высадили более 2 тысяч саженцев
Общество
Жители Учалинского района высадили более 2 тысяч саженцев
В Мишкинском районе жители отремонтировали сельскую дорогу
Общество
В Мишкинском районе жители отремонтировали сельскую дорогу
В Благоварском районе чиновник незаконно помог приобрести своему знакомому квартиру
Происшествия
В Благоварском районе чиновник незаконно помог приобрести своему знакомому квартиру
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
Человек и закон
Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Общество
В Шаранском районе открылся новый ФАП
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: