«Как же они достали!»: в Башкирии женщина пожаловалась на оператора сотовой связи

Жительница Башкирии пожаловалась в соцсетях на неприятность, которая произошла с ее пожилой матерью. На телефоне неожиданно для всех была подключена платная услуга от оператора Мегафон.





- Какое все-таки безобразие творится у нас в Мегафоне, - негодует женщина. - Сегодня включаю мамин телефон, который лежал целый день на столе и никто по нему не звонил и даже не притрагивался и вижу, что подключена услуга «Астропрогноз». До каких пор этот «Мегафон» будет разорять пенсионеров и всех тех, кто не отслеживает свои расходы?! Скажите, куда и в какой суд на них подавать? Как же они достали. Буду писать везде: Мегафон, Путину, Хабирову. Какие бессовестные!

- У пенсионеров зачастую обычные телефоны без интернета, в личный кабинет сами не зайдут, а счета за услуги связи приходят просто нереальные.

Выяснилось также, что при проверке баланса вылезает кнопка с подпиской, на которую не нажать невозможно, а все вопросы предлагают решить только в личном кабинете.Женщина посчитала действия со стороны оператора обыкновенным мошенничеством и грабежом незащищённых слоёв населения и планирует обратиться в антимонопольный комитет.