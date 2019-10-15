«Как же они достали!»: в Башкирии женщина пожаловалась на оператора сотовой связи
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Жительница Башкирии пожаловалась в соцсетях на неприятность, которая произошла с ее пожилой матерью. На телефоне неожиданно для всех была подключена платная услуга от оператора Мегафон.
- Какое все-таки безобразие творится у нас в Мегафоне, - негодует женщина. - Сегодня включаю мамин телефон, который лежал целый день на столе и никто по нему не звонил и даже не притрагивался и вижу, что подключена услуга «Астропрогноз». До каких пор этот «Мегафон» будет разорять пенсионеров и всех тех, кто не отслеживает свои расходы?! Скажите, куда и в какой суд на них подавать? Как же они достали. Буду писать везде: Мегафон, Путину, Хабирову. Какие бессовестные!
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- У пенсионеров зачастую обычные телефоны без интернета, в личный кабинет сами не зайдут, а счета за услуги связи приходят просто нереальные.Женщина посчитала действия со стороны оператора обыкновенным мошенничеством и грабежом незащищённых слоёв населения и планирует обратиться в антимонопольный комитет.
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