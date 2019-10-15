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«Как же они достали!»: в Башкирии женщина пожаловалась на оператора сотовой связи

Добавлено: 15.10.19
Просмотров: 63
Рубрика: Общество
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«Как же они достали!»: в Башкирии женщина пожаловалась на оператора сотовой связи

Жительница Башкирии пожаловалась в соцсетях на неприятность, которая произошла с ее пожилой матерью. На телефоне неожиданно для всех была подключена платная услуга от оператора Мегафон.


- Какое все-таки безобразие творится у нас в Мегафоне, - негодует женщина. - Сегодня включаю мамин телефон, который лежал целый день на столе и никто по нему не звонил и даже не притрагивался и вижу, что подключена услуга «Астропрогноз». До каких пор этот «Мегафон» будет разорять пенсионеров и всех тех, кто не отслеживает свои расходы?! Скажите, куда и в какой суд на них подавать? Как же они достали. Буду писать везде: Мегафон, Путину, Хабирову. Какие бессовестные!

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Выяснилось также, что при проверке баланса вылезает кнопка с подпиской, на которую не нажать невозможно, а все вопросы предлагают решить только в личном кабинете.
- У пенсионеров зачастую обычные телефоны без интернета, в личный кабинет сами не зайдут, а счета за услуги связи приходят просто нереальные.
Женщина посчитала действия со стороны оператора обыкновенным мошенничеством и грабежом незащищённых слоёв населения и планирует обратиться в антимонопольный комитет.

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