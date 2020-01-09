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В России предложили освободить участников войны от платы за коммуналку и жилье

Добавлено: 09.01.20
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Рубрика: Общество
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В России предложили освободить участников войны от платы за коммуналку и жилье

В России предложили освободить участников Великой Отечественной войны от уплаты услуг ЖКХ и капремонт. Депутат Госдумы Андрей Кузьмин внес на рассмотрение соответствующий законопроект. 

В пояснительной записке депутат отметил, что в год празднования 75 годовщины Победы над фашистской Германией следует отдать дань уважения живым ветеранам и законодательно закрепить коммунальные льготы.

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Парламентарий предложил освободить ветеранов от платы за пользование жилым помещением и его содержание и взноса за капремонт, пишет News.ru. Также Кузьмин хочет освободить их от оплаты коммунальных услуг, в том числе за горячую и холодную воду, электричество, отопление, газ и вывоз мусора.

Для реализации таких мер поддержки ветеранов потребуются дополнительные расходы из федерального бюджета, отмечает автор законопроекта. Для этого в 2020 году субвенции регионам должны быть увеличены на 577,5 млн рублей, а в 2021-м — на 540,6 млн рублей.

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Источник: ura.news
Фото: vladtime.ru
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