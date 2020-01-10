В Башкирии жители могут поставить оценку работе власти в муниципалитетах

До 31 декабря 2020 года жители Башкирии смогут оценивать работу муниципалитетов, а также государственных и муниципальных организаций, оказывающих услуги населению. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.





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