В Башкирии жители могут поставить оценку работе власти в муниципалитетах
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До 31 декабря 2020 года жители Башкирии смогут оценивать работу муниципалитетов, а также государственных и муниципальных организаций, оказывающих услуги населению. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.
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Стать участником опроса может любой каждый житель региона, зарегистрировавшийся на портале.
Главная цель опроса — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, добавили в правительстве.
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Источник:
www.bashinform.ru
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