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В Башкирии жители могут поставить оценку работе власти в муниципалитетах

Добавлено: 10.01.20
Просмотров: 91
Рубрика: Общество
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В Башкирии жители могут поставить оценку работе власти в муниципалитетах

До 31 декабря 2020 года жители Башкирии смогут оценивать работу муниципалитетов, а также государственных и муниципальных организаций, оказывающих услуги населению. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

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Интернет-опрос проводится на портале «Голос Республики Башкортостан».

Стать участником опроса может любой каждый житель региона, зарегистрировавшийся на портале.

Главная цель опроса — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, добавили в правительстве.

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Источник: www.bashinform.ru
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