Гострудинспекция Башкирии рассказала, куда обращаться если нарушаются права во время кризиса

Сегодня, 1 апреля, в правительстве РБ прошел брифинг, посвященный первоочередным мерам социальной поддержки граждан.







Подробнее о них рассказала Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения, а также ее заместители Татьяна Глухова и Фанур Шайхисламов. Кроме того, во встрече приняла участие руководитель Гострудинспекции РБ Татьяна Астрелина. Как раз она и рассказала, куда обратиться гражданам, которых работодатель решил «нагреть» во время кризиса. Для того, чтобы защитить свои права, одного телефонного звонка или поста в социальных сетях будет недостаточно. Необходимо подготовить традиционное письменное обращение, чтобы дать право сотрудникам Гострудинспекции начать разбирательство.

— Первое, у нас работает телефон горячей линии на этот сложный период: 277-87-02. Он работает с 9 до 18 часов. Далее он переходит в электронный режим фиксации – можно наговорить. Дальше идет телефон федеральной службы Роструда: 8-800-707-88-41. Это устные обращения, на которые нам проблематично реагировать. Обращаю внимание, что на портале Роструда появился раздел «Коронавирус. Горячая линия». Там обращения по 2 направлениям – сообщить о проблеме и получить консультацию. Такое обращение будет оперативно направлено нам для проверочных мероприятий, — пояснила Татьяна Астрелина. — Нам необходимы письменные обращения.

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Фото: соцсети