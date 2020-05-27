В Башкирии ветераны войны получат мобильные телефоны с льготным тарифом
| 27 май 2020 | 10:37
В Башкортостане ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны. Акция проходит в рамках проекта «Телефоны фронтовикам», который проводится «Единой Россией» совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».
На сегодняшний день в республике проживают порядка тысячи ветеранов-фронтовиков. Каждый из них получит гаджет для личного пользования и безлимитный льготный тариф мобильной связи.
«В память устройств заранее будут внесены необходимые номера телефонов. Это позволит пожилым людям в критическую минуту незамедлительно связаться с социальными службами, волонтерами или медучреждением, что особенно актуально в условиях пандемии. Кроме того, все аппараты имеют кнопку «SOS» и большие клавиши набора», - рассказал руководитель регионального исполкома Партии Рустем Ахмадинуров.
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