В Башкирии ветераны войны получат мобильные телефоны с льготным тарифом

| 27 май 2020 | 10:37

В Башкортостане ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат мобильные телефоны. Акция проходит в рамках проекта «Телефоны фронтовикам», который проводится «Единой Россией» совместно со Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы».







На сегодняшний день в республике проживают порядка тысячи ветеранов-фронтовиков. Каждый из них получит гаджет для личного пользования и безлимитный льготный тариф мобильной связи.



«В память устройств заранее будут внесены необходимые номера телефонов. Это позволит пожилым людям в критическую минуту незамедлительно связаться с социальными службами, волонтерами или медучреждением, что особенно актуально в условиях пандемии. Кроме того, все аппараты имеют кнопку «SOS» и большие клавиши набора», - рассказал руководитель регионального исполкома Партии Рустем Ахмадинуров.



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Источник: Арина Рахимкулова, пресс-секретарь Башкортостанского регионального отделения ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Телефоны с сим-картами планируется передать адресатам в период с 22 по 24 июня текущего года. Раздачей устройств в районах и городах республики займутся мобильные бригады, куда войдут соцработники, депутаты и волонтеры.