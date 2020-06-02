Власти Уфы разъяснили, как добраться до кладбищ в День поминовения

Уфа | 02 июн 2020 | 13:36

На оперативном совещании с докладом выступил Владимир Петров, заместитель начальника Управления транспорта и связи администрации Уфы. В частности он рассказал, как изменится движение общественного транспорта 6 июня – День поминовения. Стоит отметить, что в последующие годы он будет проходить 2 мая.







Так, чиновник заявил, что пассажирские перевозки организуют на уровне 2019 года. Транспорт на городские кладбища будет ходить с 8 до 20 часов. На Южное можно добраться на двух регулярных маршрутах №30, №30к. Кроме того, планируется запустить дополнительные автобусы с Галле. Добраться до Северного можно будет маршрутом №15 (УМПО – Тимашево). На рейс выйдут 25 автобусов, курсирующие с интервалом в 5-10 минут. Из частных – 211 маршрут.



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Помимо прочего, Владимир Петров заявил, что для нахождения на кладбище необходимо иметь не только маску и перчатки, но и антисептики. Также Ульфат Мустафин попросил горожан не создаваться массовость, так как с 6 июня и в последующие дни места захоронений продолжат работать в обычном режиме.