Погода в Башкирии сегодня, 20 сентября 2020 года

| 20 сен 2020 | 09:52

Чего ждать от погоды 20 сентября? Это не описать одним словом. Отвратительная, серая, мокрая, зябкая и очень ветреная – все эти эпитеты кратко описывают то, что пообещали синоптики на воскресенье.



Ни одного просвета, судя по прогнозу, в это воскресенье не ожидается. Целыми днями будут лить дожди, а в некоторых городах – даже грозы. В такую погоду далеко не каждый захочет выйти из уютного жилья.







Погода в Уфе на 20 сентября

В столице Башкирии в это воскресенье синоптики обещают не только дожди и в целом пасмурную погоду, но еще и настоящую бурю. Ветер разгонится аж до 16 метров в секунду.



Утром в Уфе ожидается не больше9 градусов тепла. Днем, к 14 часам, температура воздуха упадет до 7 градусов. К ночи – до 6. И весь день будет лить дождь. Кроме того, к 13-14 часам поднимется шквалистый ветер, достигающий 16 метров в секунду. Успокоится он только к вечеру.



Погода в Стерлитамаке на 20 сентября

В Стерлитамаке прогноз синоптиков на 20 сентября выглядит ничуть не лучше. Утром будет теплее, чем днем – 9 градусов. К 14 часам – 7 градусов тепла. Вечером – 6-7 градусов.



В течение всего дня без устали будет идти сильный дождь. Днем, как и в Уфе, ожидается бешеный ветер. Разгонится он к 17 часам до 16 метров в секунду.



Погода в Нефтекамске на 20 сентября

20 сентября в Нефтекамске будет чуточку теплее, чем в Уфе и Стерлитамаке, но только к вечеру и ненадолго. Утром в городе, полагают синоптики, будет не более 7 градусов тепла. Затем температура понизится до 6 градусов и к 17 часам опять поднимется – до 10 градусов.



С утра и до ночи будет лить дождь. Кроме того, днем начнет бушевать очень сильный ветер – 7-16 метров в секунду.



Погода в Октябрьском на 20 сентября

В Октябрьском в это воскресенье ветрище будет гулять весь день. Ураган настигнет город уже в 6 утра. К 17 часам ветер постепенно усилится до 16 метров в секунду.



Утром в городе, по мнению синоптиков, ожидается всего 6 градусов тепла, днем и вечером – около 9 градусов. Также, как и в большинстве других городов и районов Башкирии, в Октябрьском весь день будет лить дождь, но синоптики не обещают очень уж обильных осадков.



Погода в Белорецке на 20 сентября

В Белорецке в воскресенье погода испортится донельзя. С глубокой ночи будт выть ветер, очень сильный ветер. Часов в 11 начнется гроза, а до и после нее продолжить лить дождь. Настоящее безумие начнется в 19-20 часов. Порывы ветра достигнут 19 метров в секунду.









Утром в Белорецке, согласно прогнозу, ожидается 7 градусов тепла, днем – 10, а вечером – не более пяти градусов.



Погода в Кумертау на 20 сентября

В Кумертау погода не лучше, чем в остальных городах. Утро начнется с 8 градусов тепла и еще с ночи льющего дождя. Днем и вечером температура воздуха особо и не изменится. Может быть повышение, но не более, чем на 1 градус.



Дождь не перестанет лить до 20 часов точно, уверены синоптики. Сумасшедший ветер накроет город уже утром. К вечеру ветер разойдется до 16 метров в секунду.



Узнать подробный прогноз погоды по городам и районам Башкирии можно здесь: https://newsbash.ru/weather