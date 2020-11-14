В Уфе газон в парке уложили поверх снега

Уфа | 14 ноя 2020 | 14:10

Жители Уфы застали странную картину в обновленном парке Первомайский. В социальных сетях распространилась фотография того, как рабочие начали установку газона в снег. На изображении можно увидеть, как на тропинке, заваленной снегом, кладут газон.



«А так кладут газон в парке Первомайский. Не только асфальт в дождь, но и газон на снег. Нанотехнологии», — гласит подпись к фотографии.







Публикация возмутила уфимскую общественность. Жители иронизируют об укладке газона в неподходящие погодные условия.

«Им главное сдать объект, а остальное их не волнует», — пишет пользователь.

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Фото: : соцсети