В Уфе газон в парке уложили поверх снега

Жители Уфы застали странную картину в обновленном парке Первомайский. В социальных сетях распространилась фотография того, как рабочие начали установку газона в снег. На изображении можно увидеть, как на тропинке, заваленной снегом, кладут газон.
«А так кладут газон в парке Первомайский. Не только асфальт в дождь, но и газон на снег. Нанотехнологии», — гласит подпись к фотографии.
Публикация возмутила уфимскую общественность. Жители иронизируют об укладке газона в неподходящие погодные условия.
«Им главное сдать объект, а остальное их не волнует», — пишет пользователь.
Ранее мы сообщали о кандидатах, которые могут занять кресло мэра Уфы.