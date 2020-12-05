В Караидельском районе заработала временная ледовая переправа

Караидельский район | 05 дек 2020 | 20:33

В селе Караидель Караидельского района Башкирии на реке Уфа начала работать временная ледовая переправа. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по республике.







Грузоподъемность переправы составляет 2 тонны. В МЧС напомнили, что движение через переправу может быть только односторонним. Перед переправами стоят шлагбаумы. Если он закрыт, то по переправе движется транспорт навстречу.



Пресс-служба ГУ МЧС по РБ:



Движение должно осуществляться со скоростью и дистанцией, указанной на знаках. Перед выездом на лёд необходимо отстегнуть ремни безопасности. Выезжать на лёд нужно медленно, без толчков и торможений. На ледовой переправе запрещено допускать остановки, рывки, развороты, обгон автомобилей и заправку их горючим.

Также отмечено, что проезд автобусов и авто с группами людей недопустимо. Всех пассажиров перед выходом на лед нужно высадить. При тумане или метели передвигаться по переправе также запрещено.





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