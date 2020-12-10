Мэрия Уфы планирует взять в аренду новогодние украшения

Уфа | 10 дек 2020 | 10:16

Мэрия Уфы хочет взять в аренду новогодние украшения. Информацию опубликовали на сайте госзакупок. Появятся новенькие украшения на проспекте Октября, перед территорией детской филармонии. Сегодня, 10 декабря, последний день, когда подрядчик может подать заявки и заработать 360 тысяч рублей. Именно столько готовы заплатить чиновники за гирлянды и шары. Финансирование осуществляется из средств бюджетных учреждений, за счет субсидий на выполнение муниципального задания. Или попросту из тех денег, что бюджет Уфы выделил госучреждениям.







За эти деньги мэрия получит одно монтажное кольцо, свето-динамическую макушку, кабель, 16 гирлянд по 20 метров и еще 5 по 100 метров, светодиодные снежинки и «мохнатые» мерцающие шары, прожекторы, входную арку и различные шнуры.



Госконтракт объявили 2 декабря, сегодня последний день приема заявок, а все новогодние украшения подрядчик, которого выберут чиновники, должен будет доставить на место через 5 рабочих дней после подписания контракта. Так что городок может появиться у филармонии уже ближе к самому Новому году.

А вот новогоднюю иллюминацию в других частях города запустят уже сегодня. Первым местом, где новогодние огоньки зажглись, стали не территории перед детскими домами или школами, а площадь перед Белым домом.





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Фото: pixabay.com