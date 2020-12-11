В Уфе студенты решили привлечь внимание к пешеходному переходу необычным способом

Уфа | 11 дек 2020 | 17:40

26 ноября студенты медицинского и авиационного вузов, при участии молодогвардейцев, организовали флешмоб. Молодые люди требовали делать пешеходный переход на улице Пушинка, на остановке «Дом актера им.Юсуповой».







Чтобы привлечь внимание властей, студенты положили на дорогу крупное бумажное полотно с изображением зебры. Студенты заявили, что годами просят сделать пешеходный переход, но их игнорируют. И вот на молодежь обратили внимание. Сегодня, 11 декабря, со студентами встретились сотрудники ГИБДД, работники уфимского управления по транспорту, а также зампредседателя Госсобрания – Курултая РБ Рустем Ахмадинуров и депутат Государственной думы Зариф Байгускаров.

— Встретились со студентами вузов, которые жаловались на то, что «зебра», которая была здесь лет 6-7 назад, исчезла. А жители ходят по ней и попадают под машины – за последние 5 лет здесь было зафиксировано 9 наездов на пешеходов. Договорились вынести вопрос об установке регулируемого светофора на внеочередное заседание комиссии при администрации города до конца 2020 года и до весны решить вопрос с установкой регулируемого светофора, — рассказал о результатах встречи в социальных сетях Рустем Ахмадинуров.

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Фото: социальные сети