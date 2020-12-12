В России после Нового года могут подорожать автомобили

| 12 дек 2020 | 19:32

Цены на новые автомобили в России могут вырасти на 2-3% в январе 2021 года. Если правительство примет решение о повышении утильсбора, стоимости машин вырастет на 5%.



«Цены поднимутся на 2 — максимум 3%. С начала 2020 года рубль сильно девальвировал, автопроизводители поднимали цены несколько раз, но девальвацию еще не отыграли», — заявил ТАСС партнер аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто.









Если правительство поднимет утильсбор, цена возрастет сильнее. По прогнозу эксперта, стоимость машин вырастет в среднем на 5%. При этом цена импортируемых авто увеличится больше. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов добавил, что в целом за 2021 год цена на машины может возрасти на 10%. Эксперты сходятся во мнении, что рост цен будет постепенным.





По итогам 2020 года падение по общим продажам автомобилей составит 7-10% по сравнению с 2019 годом, добавил Моржаретто. Аналитики предполагали, что спад по итогам года будет от 30 до 50%. «Минус 7-10% — это в некотором смысле даже победа», — заключил эксперт.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram