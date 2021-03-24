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Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назвал рэпера из Уфы "грязью"

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов назвал рэпера из Уфы "грязью"

Уфа | 24 мар 2021 | 18:33

Известный спортсмен Хабиб Нурмагомедов прокомментировал творчество Моргенштерна –рэпера из Уфы. Боец UFC высказался о личности и композициях Алишера не самым лицеприятным образом.

Хабиб считает, что рэп-исполнитель плохо влияет на современную молодежь и пропагандирует ложные ценности. Свое мнение он выложил в социальных сетях.

Хабиб Нурмагомедов:

«Очень надеюсь, что появится у нас в стране какой-нибудь дисциплинарный орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов»
Также чемпион заявил, что недавняя новость о том, что Моргенштерн стал лицом крупного российского банка и подписал многомиллионный контракт за рекламу, сподвигла его заблокировать все карты этой организации.

Хабиб Нурмагомедов:

«А ещё я жду, когда банки прекратят с нечистой силой подписывать многомиллионные контракты. Я, как пользователь этого банка, прекращаю своё обслуживание там. Закрываю счета и карты»
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Источник: bash.news

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