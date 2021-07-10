На выходные в Башкирии прогнозируются грозы, ливни и град

09:17, 10 июл 2021

Сегодня, 10 июля, местами прогнозируются кратковременный дождь, гроза, локально ливни, град. Ветер северный умеренный, во время грозы порывистый. Столбик термометра достигнет отметки +26...+31 градус, сообщает Башгидрометцентр.







11 июля местами возможны кратковременные дожди, грозы, локально ливни, град. Ветер северный умеренный, во время грозы порывистый. Ночью температура воздуха составит +12...+17 градусов, днём +22...+27 градусов.



В понедельник, 12 июля, местами ожидается небольшой дождь, ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов, днём потеплеет до +20...+25 градусов.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather





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