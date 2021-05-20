В Башкирии прогнозируются дожди

20 май 2021 | 09:18

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии рассказали о характере погоды в ближайшие двое суток. В соответствии с прогнозами в республике 20 и 21 мая пройдут осадки в виде дождей.



20 мая без значительных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в дневное время местами шквалистое усиление до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время составит 24-29°.







21 мая местами небольшие осадки, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 9-14°, по востоку до +5°, в дневное время прогреется до 24-29°.



Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather





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