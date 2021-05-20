Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
» » В Башкирии прогнозируются дожди

В Башкирии прогнозируются дожди

В Башкирии прогнозируются дожди

20 май 2021 | 09:18

Метеорологи Гидрометцентра Башкирии рассказали о характере погоды в ближайшие двое суток. В соответствии с прогнозами в республике 20 и 21 мая пройдут осадки в виде дождей.

20 мая без значительных осадков. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, в дневное время местами шквалистое усиление до сильного. Температура окружающего воздуха в дневное время составит 24-29°.

21 мая местами небольшие осадки, грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, в некоторых районах порывы до сильного. В ночное время температура воздуха составит 9-14°, по востоку до +5°, в дневное время прогреется до 24-29°.

Подробный прогноз погоды в Башкирии по остальным городам и районам смотрите здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Теги: погода
Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: