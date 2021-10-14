В Башкирии пройдет Международный волонтерский лагерь

12:00, 14 окт 2021

Очный этап Международного волонтерского лагеря начнёт работу в Уфе 18 октября, сообщает минкультуры республики.



Участниками Лагеря стали представители 15 стран: России, Великобритании, Ганы, Казахстана, Туниса, Азербайджана, Малави, Таджикистана, Канады, Маврикия, Индии, Замбии, Ганы, Уганды и Алжира.



В мероприятии, которое продлится до 24 октября, примут участие 100 лучших волонтеров страны, а в качестве спикеров выступят специалисты в сфере сохранения культурного наследия, в области культуры, добровольчества и социокультурного проектирования, а также представители медиаиндустрии.



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