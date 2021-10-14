Глава Башкирии не видит риска по ковиду из-за международного мероприятия в Уфе

22:01, 14 окт 2021

Глава региона Радий Хабиров не считает, что очный этап Международного волонтерского лагеря в Уфе несет риск распространения коронавируса. Об этом он заявил на заседании Совета по правам человека 14 октября, отвечая на вопрос одной из общественниц.



«Участников там не более 100 человек, каждый из них вакцинирован, поэтому я ничего страшного не вижу», – отметил он.



Напомним, мероприятие продлится до 24 октября. В столицу Башкирии приедут представители 15 стран.



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