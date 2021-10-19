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Стало известно, как жители Башкирии отдохнут в ноябре 2021 года

Стало известно, как жители Башкирии отдохнут в ноябре 2021 года

12:21, 19 окт 2021

День народного единства отметим с размахом. Этот праздник жители республики и страны отметят четвертого ноября. В соответствии с трудовым законодательством день является нерабочим. Отдохнуть получится и пятого ноября, на которое перенесен выходной еще с субботы второго января.

Сразу после наступят уже еженедельные выходные, суббота и воскресенье. Таким образом, всего нерабочих дней будет четыре: четвертое, пятое, шестое и седьмое ноября. При этом последний перед праздником рабочий день будет короче на один час. При этом стоит уточнить, что праздничный День народного единства не войдет в число дней отпуска.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Михаил Мишустин озвучил, как страна отдохнет в 2021 году. В числе других дней работать страна не должна на семь крупных праздников. Изменений в режим труда и отдыха не произошло, даже не смотря на антиковидные ограничения.

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Источник: proural.info
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