В Башкирии инвалиды могут получить бесплатную консультацию в центре соцобслуживания
15:32, 02 дек 2021
Жители Башкирии с инвалидностью завтра, 3 декабря, смогут получить бесплатную консультацию в Республиканском центре социального обслуживания. Акция приурочена к Международному дню людей с инвалидностью, проинформировала уфимская администрация.
Консультацию можно будет получить по вопросам получения сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов, технические средства реабилитации, а также по юридическим вопросам. Также желающие смогут получить ответы у специалистов Центра занятости, к примеру, о гарантиях и льготах, а также трудоустройства.
Записаться на консультацию можно будет по бесплатному номеру 8-800-775-00-14.