Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии инвалиды могут получить бесплатную консультацию в центре соцобслуживания

В Башкирии инвалиды могут получить бесплатную консультацию в центре соцобслуживания

15:32, 02 дек 2021

Жители Башкирии с инвалидностью завтра, 3 декабря, смогут получить бесплатную консультацию в Республиканском центре социального обслуживания. Акция приурочена к Международному дню людей с инвалидностью, проинформировала уфимская администрация. 

Консультацию можно будет получить по вопросам получения сертификатов на реабилитацию детей-инвалидов, технические средства реабилитации, а также по юридическим вопросам. Также желающие смогут получить ответы  у  специалистов Центра занятости, к примеру, о гарантиях и льготах, а также трудоустройства. 

Записаться на консультацию можно будет по бесплатному номеру 8-800-775-00-14.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: башкинформ
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: