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В Башкирии хотят провести митинг в поддержку ЛГБТ

В Башкирии хотят провести митинг в поддержку ЛГБТ

12:55, 15 мар 2022

В Уфе подали заявку на проведение митинга в поддержку толерантного отношения к ЛГБТ. Об этом стало известно сегодня, 15 марта.

Как гласит сообщение в соцсетях, уведомление о проведении митинга «в поддержку толерантного отношения к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ)» подали двое жителей Уфы.

В уфимской мэрии рассказали, когда дадут ответ по данному уведомлению.

— Уведомление будет рассмотрено согласно действующему законодательству. Ответ организатору публичного мероприятия будет направлен в течение трех дней с момента подачи уведомления, — сообщили городские власти.

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Источник: ufa1.ru
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