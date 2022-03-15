В Башкирии хотят провести митинг в поддержку ЛГБТ

12:55, 15 мар 2022

В Уфе подали заявку на проведение митинга в поддержку толерантного отношения к ЛГБТ. Об этом стало известно сегодня, 15 марта.



Как гласит сообщение в соцсетях, уведомление о проведении митинга «в поддержку толерантного отношения к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам (ЛГБТ)» подали двое жителей Уфы.



В уфимской мэрии рассказали, когда дадут ответ по данному уведомлению.



— Уведомление будет рассмотрено согласно действующему законодательству. Ответ организатору публичного мероприятия будет направлен в течение трех дней с момента подачи уведомления, — сообщили городские власти.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram