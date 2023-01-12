Стало известно, от чего умер Муртаза Рахимов

14:12, 12 янв 2023

Муртаза Рахимов скончался от тромбоза, который развился после перенесённого ковида.



Коронавирусом первый президент заразился летом 2020-го. Смог вылечиться, но появились осложнения, из-за которых год спустя вновь попал в госпиталь ветеранов войн. Он боялся повторной болезни, поэтому почти ни с кем не виделся.







С октября был в тяжёлом состоянии, последние дни провёл на ИВЛ, но оставался в сознании до самой смерти. Вчера вечером он умер из-за тромболёгочной эмболии, не дожив до 89-летия чуть меньше месяца. Прощание с экс-президентом республики, который стоял у власти с 1993 по 2010 годы, пройдёт в пятницу в ГКЗ "Башкортостан".

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Источник: Mashbatach

Фото: Mashbatach