В Башкирии 9 августа прогнозируются грозы и жара
23:37, 08 авг 2023
На территории республики Башкортостан продержится жаркая погода, сопровождающаяся грозами. Подробности сообщили специалисты республиканского Гидрометцентра.
По данным синоптиков, в среду, 9 августа, в регионе прогнозируются порывистый ветер, туман и повышенная степень риска возникновения пожаров. Термометр днем покажет температуру воздуха до +29 градусов, а ночью станет прохладнее до +11 градусов. На большей части территории республики будет сухо, небольшие атмосферные осадки возможны лишь на востоке РБ.
Умеренный ветер будет дуть с северо-востока.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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