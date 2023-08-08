В Башкирии 9 августа прогнозируются грозы и жара

23:37, 08 авг 2023

На территории республики Башкортостан продержится жаркая погода, сопровождающаяся грозами. Подробности сообщили специалисты республиканского Гидрометцентра.

По данным синоптиков, в среду, 9 августа, в регионе прогнозируются порывистый ветер, туман и повышенная степень риска возникновения пожаров. Термометр днем покажет температуру воздуха до +29 градусов, а ночью станет прохладнее до +11 градусов. На большей части территории республики будет сухо, небольшие атмосферные осадки возможны лишь на востоке РБ.

Умеренный ветер будет дуть с северо-востока.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik