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Жители Башкирии устав ждать власти, собственными силами отремонтировали дорогу

Жители Башкирии устав ждать власти, собственными силами отремонтировали дорогу

11:35, 01 ноя 2023

Не так давно в деревне Галиакберово, расположенной в Бурзянском районе Республики Башкортостан, произошел примечательный случай. Местные жители, устав ждать, когда власти отремонтируют разбитую дорогу, взяли инициативу в свои руки и привели ее в порядок собственными силами.

Об этой истории рассказывает группа «Ирандыкский Сабантуй» в соцсети ВКонтакте. Согласно опубликованным там фотографиям, на субботник по ремонту дороги собралось несколько машин с местными жителями. Несмотря на дождливую погоду, мужчины самостоятельно привезли необходимые материалы и инструменты и заделали многочисленные ямы на щебеночном покрытии.

Эта новость вызвала большой резонанс и множество комментариев в социальных сетях. Многие пользователи вспомнили похожий случай 2021 года, когда жители населенного пункта Базилевка Уфимского района отремонтировали уличное освещение, не дожидаясь помощи от местных властей. К сожалению, тогда инициативу местных жителей не оценили, и провода им отрезали, объяснив это незаконностью проведенных работ.

Пользователи выражают надежду, что на этот раз инициатива сельчан не вызовет негативной реакции чиновников. Многие отмечают, что подобные случаи самоорганизации напоминают 20-е годы XX века, когда люди сами создавали колхозы. С другой стороны, печально, что в 21 веке гражданам до сих пор приходится брать на себя решение вопросов, которые должны решать местные власти.

В целом, ситуация в Бурзянском районе далеко не уникальна для Башкирии. Например, жители жаловались главе республики Радию Хабирову на разбитую дорогу Алатана-Цапаловка, соединяющую Стерлитамакский и Гафурийский районы. Здесь дорога оказалась полностью размытой из-за осадков, и машины не могут проехать. Такие проблемы знакомы многим сельчанам в регионе.

Властям стоит прислушаться к просьбам граждан и уделять больше внимания развитию инфраструктуры в сельской местности. В противном случае люди будут вынуждены и дальше брать решение проблем в свои руки. Хотелось бы надеяться, что инициатива жителей Галиакберово получит поддержку, а не осуждение со стороны чиновников.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Бурзянский район
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