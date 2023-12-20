Зарубежные СМИ тронула история пожилых супругов из Башкирии

В ноябре крупные британские издания рассказали трогательную историю пожилой супружеской четы, которая уже много лет живёт в полностью заброшенной деревне Ольховка Туймазинского района Башкирии. Зарубежные издания опирались на видеоролик с YouTube-канала "Patrushevs", который изначально был опубликован местным телеканалом БСТ ещё в 2021 году.

Многих читателей поразила преданность и взаимная любовь 75-летнего Николая и 82-летней Валентины Шерстобитовых, которые отказываются покидать родную деревню, несмотря на то, что вокруг них больше нет ни одной живой души.

"Как полюбил её, так уже 36 лет с ней заодно"

За супругами Шерстобитовыми давно закрепилась слава "ольховских Робинзонов". В некогда большой и многолюдной Ольховке теперь кроме них больше никого не осталось - старики умерли, молодёжь уехала в города.

Валентина Шерстобитова с грустью говорила, что глядя в окно, она плачет – больше никого нет, все умерли. Такую деревню люди просто бросили. Не осталось ни молодёжи, ни стариков. Из близких только берёза, посаженная её двоюродным братом Николаем много лет назад. А все её братья умерли, дети разъехались, даже домов в деревне уже не осталось.

Несмотря на преклонный возраст, супруги ведут большое хозяйство - держат корову, свиней, кур и уток. Зимой им приходится каждый день топить печь и носить воду из колодца. Летом заготавливают дрова, обрабатывают огород.

Николай Шерстобитов пояснял, что они уже 36 лет вместе с Валентиной. Как полюбил её, так теперь всё с ней заодно – если она предлагает завести новое животное или расширить хозяйство, он всегда соглашается.

Валентина признавалась, что без животных совсем жить не может – они придают ей сил. И уезжать из родной деревни она тоже не желает, хотя в Туймазах у них есть своя квартира. Ей не нравится жизнь среди бетонных домов, она любит природу и просторы родной Ольховки.

Животные отвечают хозяевам взаимностью – ласковый петух садится к ним на колени, корова радует обильным удоем. Возраст, конечно, даёт о себе знать. Но супруги не унывают – каждый день трудятся от зари до зари, а по вечерам поют, как и в молодости.

"Кому нужны бриллианты, когда муж дарит любовь?"

Они не боятся ни воров, ни гостей – в их деревне всё равно нечего взять. Валентина уверяла, что её часто спрашивают: как они живут тут одни, разве не страшно? На что она всегда отвечает, что никогда ничего плохого с ними не происходило. У них нет никаких богатств, нечего и грабить.

История "башкирских Робинзонов" глубоко тронула зарубежных читателей. Многие отмечали, что несмотря на все трудности, эти люди подлинно счастливы, потому что любят и ценят друг друга.

Один из комментаторов писал, что супруги даже не подозревают, насколько они богаты по сравнению с остальным миром. Мы работаем, чтобы купить ненужные нам вещи и не умеем находить радость в простых вещах. Мы никогда не знали такой чистой любви, какую питают эти замечательные люди. И задавался вопросом: кому нужно золото и бриллианты, когда твой муж своей улыбкой и песнями излучает любовь?

Другой читатель добавлял, что он восхищается этой парой. Они счастливы вдвоём и могли бы давно уехать из деревни, но именно здесь нашли свой смысл жизни. Их можно только уважать.

Ещё один отмечал, что эта история напомнила ему о том, насколько он устал от шума и суеты большого города. А супруги Шерстобитовы живут в раю по сравнению с ним.

Многие сходились во мнении, что эта пара демонстрирует, что настоящий брак – это прежде всего взаимное уважение, поддержка и безоговорочная любовь, несмотря ни на какие жизненные трудности. Их пример вдохновляет и поучает. И за всю свою жизнь они не видели истории любви прекраснее.

Автор: Семен Подгорный

Фото: скриншот видео