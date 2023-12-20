Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Зарубежные СМИ тронула история пожилых супругов из Башкирии

Зарубежные СМИ тронула история пожилых супругов из Башкирии

В ноябре крупные британские издания рассказали трогательную историю пожилой супружеской четы, которая уже много лет живёт в полностью заброшенной деревне Ольховка Туймазинского района Башкирии. Зарубежные издания опирались на видеоролик с YouTube-канала "Patrushevs", который изначально был опубликован местным телеканалом БСТ ещё в 2021 году.

Многих читателей поразила преданность и взаимная любовь 75-летнего Николая и 82-летней Валентины Шерстобитовых, которые отказываются покидать родную деревню, несмотря на то, что вокруг них больше нет ни одной живой души.

"Как полюбил её, так уже 36 лет с ней заодно"

За супругами Шерстобитовыми давно закрепилась слава "ольховских Робинзонов". В некогда большой и многолюдной Ольховке теперь кроме них больше никого не осталось - старики умерли, молодёжь уехала в города.

Валентина Шерстобитова с грустью говорила, что глядя в окно, она плачет – больше никого нет, все умерли. Такую деревню люди просто бросили. Не осталось ни молодёжи, ни стариков. Из близких только берёза, посаженная её двоюродным братом Николаем много лет назад. А все её братья умерли, дети разъехались, даже домов в деревне уже не осталось.

Несмотря на преклонный возраст, супруги ведут большое хозяйство - держат корову, свиней, кур и уток. Зимой им приходится каждый день топить печь и носить воду из колодца. Летом заготавливают дрова, обрабатывают огород.

Николай Шерстобитов пояснял, что они уже 36 лет вместе с Валентиной. Как полюбил её, так теперь всё с ней заодно – если она предлагает завести новое животное или расширить хозяйство, он всегда соглашается.

Валентина признавалась, что без животных совсем жить не может – они придают ей сил. И уезжать из родной деревни она тоже не желает, хотя в Туймазах у них есть своя квартира. Ей не нравится жизнь среди бетонных домов, она любит природу и просторы родной Ольховки.

Животные отвечают хозяевам взаимностью – ласковый петух садится к ним на колени, корова радует обильным удоем. Возраст, конечно, даёт о себе знать. Но супруги не унывают – каждый день трудятся от зари до зари, а по вечерам поют, как и в молодости.

Они не боятся ни воров, ни гостей – в их деревне всё равно нечего взять. Валентина уверяла, что её часто спрашивают: как они живут тут одни, разве не страшно? На что она всегда отвечает, что никогда ничего плохого с ними не происходило. У них нет никаких богатств, нечего и грабить.

"Кому нужны бриллианты, когда муж дарит любовь?"

История "башкирских Робинзонов" глубоко тронула зарубежных читателей. Многие отмечали, что несмотря на все трудности, эти люди подлинно счастливы, потому что любят и ценят друг друга.

Один из комментаторов писал, что супруги даже не подозревают, насколько они богаты по сравнению с остальным миром. Мы работаем, чтобы купить ненужные нам вещи и не умеем находить радость в простых вещах. Мы никогда не знали такой чистой любви, какую питают эти замечательные люди. И задавался вопросом: кому нужно золото и бриллианты, когда твой муж своей улыбкой и песнями излучает любовь?

Другой читатель добавлял, что он восхищается этой парой. Они счастливы вдвоём и могли бы давно уехать из деревни, но именно здесь нашли свой смысл жизни. Их можно только уважать.

Ещё один отмечал, что эта история напомнила ему о том, насколько он устал от шума и суеты большого города. А супруги Шерстобитовы живут в раю по сравнению с ним.

Многие сходились во мнении, что эта пара демонстрирует, что настоящий брак – это прежде всего взаимное уважение, поддержка и безоговорочная любовь, несмотря ни на какие жизненные трудности. Их пример вдохновляет и поучает. И за всю свою жизнь они не видели истории любви прекраснее.

Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Туймазинский район
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok