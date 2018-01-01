В Башкирии может появиться атлас востребованных профессий





Екатерина Кондратьева, представитель УМПО: «Это инженер-конструктор, инженер-технолог. И в связи с тем, что производство расширяется, появляется новое оборудование, естественно, если говорить о рабочих специальностях, это оператора станков с ЧПУ».Кадровый заказ – это когда предприятие готовит себе специалистов со студенческой скамьи. А еще лучше – берет на себя расходы по их обучению. По такому принципу работают крупнейшие корпорации: кроме УМПО, это еще «Башнефть» и «Транснефть». Последняя взаимодействует с Уфимским нефтяным университетом, предоставляя площадку для прохождения практики и защиты дипломных работ.



Далия Минибаева, студентка УГНТУ: «Мы набираемся опыта, и, уже там проходя производственную практику, можно понять, куда идти работать: либо «Газпром», либо «Транснефть» – мы уже сами выбираем».10 деловых площадок, 40 работодателей, представляющих крупнейшие предприятия республики, и свыше тысячи участников, тех, кто уже определился и кто только выбирает свое будущее. Фестиваль «PROFуспех» – это не только место, где можно сориентироваться в деталях профессий, но и реально найти место работы.



Место для производственной практики, а возможно, и подходящую вакансию можно было найти сегодня и в уфимском Конгресс-холле, который чем-то напоминал муравейник. У многих впереди еще есть время для беззаботной студенческой жизни, но задуматься о будущем стоит уже сейчас. Тем более что конкуренция на рынке труда региона самая большая в ПФО. Отсюда значительная часть безработных в Башкортостане – молодежь, заявил Рустэм Хамитов.



Рустэм Хамитов: «Мы занимаемся многими правильными и полезными делами: стараемся профессионально ориентировать молодёжь, формируем фонды, помогаем ресурсами, нянчимся с некоторыми, в конце концов. Но факт остаётся непреложным: 38% безработных – это молодёжь. Хочу ещё раз напомнить, что профессиональные ориентиры в жизни – это прежде всего ваша внутренняя работа. Никто другой, кроме вас самих, её не выполнит. Не надо надеяться на эти книги, встречи, учёные речи. Это прежде всего вы сами».Мотивировать работодателя делать ставку на молодых специалистов, закончивших вуз, можно было бы с помощью мер государственной поддержки, предлагают в Минтруде. В свою очередь 75% всех коллективных договоров на предприятиях социально ориентированы. Новым работникам помогают с жильем, у них есть надбавки к зарплате в течение нескольких лет.



Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: «Создать такие условия, чтобы работодателям было выгодно принимать молодежь, это связано с элементами государственного регулирования, то есть работать с налогами, с какими-то преференциями, с теми компаниями, которые создают лучшие условия для молодежи».Глава Башкортостана обратился к состоявшимся руководителям предприятий, которые могли бы стать наставниками для тех, кто решается на профессиональный выбор. Чтобы это важное решение в жизни определило успешное будущее.

Автор: Максим Окунев

Источник: Такую возможность обсудили сегодня в уфимском Конгресс-холле на форуме «PROFуспех». Свыше тысячи школьников и студентов могли ознакомиться с предприятиями региона, условиями трудоустройства и карьерного роста, а также записаться на стажировку. В форуме принял участие и Глава Башкортостана. Рустэм Хамитов заявил, что успех зависит не только от государственной поддержки, но и от большой самоотдачи. Двигатель для истребителя – это полторы тонны суперсложных узлов и агрегатов. Их студенты Уфимского авиационного университета изучают не по учебникам, а на практике. Ежегодно 3 тысячи молодых людей проходят производственную стажировку, которая открывает возможности для трудоустройства на ведущее предприятие региона – УМПО. Но по-прежнему здесь нуждаются в рабочих кадрах.Екатерина Кондратьева, представитель УМПО: «Это инженер-конструктор, инженер-технолог. И в связи с тем, что производство расширяется, появляется новое оборудование, естественно, если говорить о рабочих специальностях, это оператора станков с ЧПУ».Кадровый заказ – это когда предприятие готовит себе специалистов со студенческой скамьи. А еще лучше – берет на себя расходы по их обучению. По такому принципу работают крупнейшие корпорации: кроме УМПО, это еще «Башнефть» и «Транснефть». Последняя взаимодействует с Уфимским нефтяным университетом, предоставляя площадку для прохождения практики и защиты дипломных работ.Далия Минибаева, студентка УГНТУ: «Мы набираемся опыта, и, уже там проходя производственную практику, можно понять, куда идти работать: либо «Газпром», либо «Транснефть» – мы уже сами выбираем».10 деловых площадок, 40 работодателей, представляющих крупнейшие предприятия республики, и свыше тысячи участников, тех, кто уже определился и кто только выбирает свое будущее. Фестиваль «PROFуспех» – это не только место, где можно сориентироваться в деталях профессий, но и реально найти место работы.Место для производственной практики, а возможно, и подходящую вакансию можно было найти сегодня и в уфимском Конгресс-холле, который чем-то напоминал муравейник. У многих впереди еще есть время для беззаботной студенческой жизни, но задуматься о будущем стоит уже сейчас. Тем более что конкуренция на рынке труда региона самая большая в ПФО. Отсюда значительная часть безработных в Башкортостане – молодежь, заявил Рустэм Хамитов.Рустэм Хамитов: «Мы занимаемся многими правильными и полезными делами: стараемся профессионально ориентировать молодёжь, формируем фонды, помогаем ресурсами, нянчимся с некоторыми, в конце концов. Но факт остаётся непреложным: 38% безработных – это молодёжь. Хочу ещё раз напомнить, что профессиональные ориентиры в жизни – это прежде всего ваша внутренняя работа. Никто другой, кроме вас самих, её не выполнит. Не надо надеяться на эти книги, встречи, учёные речи. Это прежде всего вы сами».Мотивировать работодателя делать ставку на молодых специалистов, закончивших вуз, можно было бы с помощью мер государственной поддержки, предлагают в Минтруде. В свою очередь 75% всех коллективных договоров на предприятиях социально ориентированы. Новым работникам помогают с жильем, у них есть надбавки к зарплате в течение нескольких лет.Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан: «Создать такие условия, чтобы работодателям было выгодно принимать молодежь, это связано с элементами государственного регулирования, то есть работать с налогами, с какими-то преференциями, с теми компаниями, которые создают лучшие условия для молодежи».Глава Башкортостана обратился к состоявшимся руководителям предприятий, которые могли бы стать наставниками для тех, кто решается на профессиональный выбор. Чтобы это важное решение в жизни определило успешное будущее.Автор: Максим ОкуневИсточник: https://bash.news/

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