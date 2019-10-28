Ленара Иванова назначена министром семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан

Указом Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова заместителем Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министром семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан назначена Ленара Иванова.





Справка:

Иванова Ленара Хакимовна родилась 31 декабря 1968 года в Нефтекамске. Окончила Уфимский авиационный институт, Башкирский государственный университет.

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Трудовую деятельность начала в 1990 году заместителем председателя профкома студентов Уфимского авиационного института.В 1991–1993 годах – заведующий отделом Республиканского центра культуры и досуга Совета Федерации профсоюзов РБ.В 1993–1996 годах – инструктор комиссии по социально-бытовым вопросам Совета Федерации профсоюзов РБ.В 1996–2002 годах – специалист, ведущий специалист, правовой инспектор отдела правовой защиты Совета Федерации профсоюзов РБ.В 2002–2004 годах – заведующий отделом социально-гуманитарных проблем Совета Федерации профсоюзов РБ.В 2004–2006 годах – секретарь Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.В 2006–2010 годах – заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики Башкортостан.В 2010–2017 годах – министр труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.В 2017–2018 годах – министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.В 2018 – 2019 годах – и.о. заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан.