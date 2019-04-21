Руководство УГОК намерено продолжить затопление карьера в Сибае
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В Сибае прошло очередное совещание на тему карьера, тление руды в котором не дает покоя жителям города уже с конца осени прошлого года. Огромная воронка выделяет токсичные газы, что плохо сказывается на здоровье горожан, сообщает сайт Newsbash.ru.
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— По результатам совещания было принято решение о дальнейшем подтоплении дна сибайского карьера и подземных выработок, — сообщил депутат Курултая Яудат Биккинов. — Подтопление начинаем 26 числа. Оно будет поэтапным, с проведением технического анализа совокупных факторов.Специалисты и эксперты обеспокоились тем, что загрязненная вода через грунт может попасть в питьевые источники и еще больше навредить людям.
Руководитель НИИ стратегических исследований Башкирии в Сибае Ялиль Суюндуков успокоил собравшихся и сообщил, что, поскольку затапливаются глубокие горизонты карьера, источники питьевой воды, залегающие гораздо выше, находятся в безопасности. Однако руководитель Роспотребнадзора Башкирии Евгений Степанов заявил, что это нельзя считать однозначным и нужны глубокие исследования.
Руководство предприятия уверено, что попадание загрязненной воды в питьевые источники технически исключено.
— У нас есть хранилища емкостью 2,5 миллиона кубометров, — сказал глава сибайского филиала УГОКа, Яудат Биккинов. — Они построены по современным технологиям и выложены полимерной пленкой. Характеристики этой пленки позволяют на несколько сот лет сохранить непроницаемость. Вода из карьера не попадет в грунтовую воду.
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