В Уфе погиб рабочий упав в вырытый котлован
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В башкирской гострудинспекции сообщили о смерти 58-летнего каменщика из Уфы, работавшего в «СтройМонтаже». По данным ведомства, он погиб на территории строящегося восьмиэтажного жилого дома в микрорайоне «Цветы Башкирии», сообщает сайт Newsbash.ru.
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Расследование показало, что в компании не обеспечили безопасные условия труда и контроль за деятельностью персонала. Со стороны рабочего была также нарушена дисциплина труда – он находился на высоте без производственной необходимости, уточняется, что так погибший хотел сократить путь выхода из строящегося дома.
За допущенные нарушения виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 420 тысяч рублей.
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