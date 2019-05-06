В Уфе погиб рабочий упав в вырытый котлован

В башкирской гострудинспекции сообщили о смерти 58-летнего каменщика из Уфы, работавшего в «СтройМонтаже». По данным ведомства, он погиб на территории строящегося восьмиэтажного жилого дома в микрорайоне «Цветы Башкирии», сообщает сайт Newsbash.ru.



Сотрудники гострудинспецкции установили, что мужчина устроился на работу 11 марта, 14 марта он упал с оконного проема первого этажа в котлован, который выкопали для гидроизоляции технического этажа. Пострадавшего госпитализировали на машине скорой помощи в клинику БГМУ, где 17 марта он скончался. В качестве причины в ведомстве указали множественные переломы ребер.Расследование показало, что в компании не обеспечили безопасные условия труда и контроль за деятельностью персонала. Со стороны рабочего была также нарушена дисциплина труда – он находился на высоте без производственной необходимости, уточняется, что так погибший хотел сократить путь выхода из строящегося дома.За допущенные нарушения виновных привлекли к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 420 тысяч рублей.