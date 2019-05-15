Одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы выпустили из СИЗО

Обвиняемого в изнасиловании дознавательницы из Уфы, экс-начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева отпустили под домашний арест. Бывший полицейский провел в СИЗО около полугода, сообщает сайт Newsbash.ru.





«Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения экс-полицейскому Салавату Галиеву, заменив содержание под стражей на домашний арест», — передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее суд изменил меру пресечения еще одному обвиняемому Павлу Яромчуку. Таким образом, в следственном изоляторе остался только один фигурант дела о групповом изнасиловании Эдуард Матвеев.

В Уфе в ночь на 30 октября прошлого года трое полицейских устроили застолье в служебном кабинете. В компании была 23-летняя коллега-дознаватель. На следующий день она написала заявление об изнасиловании. 2 ноября мужчин арестовали. Позднее девушку уволили из органов за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», напоминает агентство Nation News.