Одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы выпустили из СИЗО
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Обвиняемого в изнасиловании дознавательницы из Уфы, экс-начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева отпустили под домашний арест. Бывший полицейский провел в СИЗО около полугода, сообщает сайт Newsbash.ru.
«Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения экс-полицейскому Салавату Галиеву, заменив содержание под стражей на домашний арест», — передает радиостанция «Говорит Москва».
Ранее суд изменил меру пресечения еще одному обвиняемому Павлу Яромчуку. Таким образом, в следственном изоляторе остался только один фигурант дела о групповом изнасиловании Эдуард Матвеев.
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