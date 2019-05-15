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Одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы выпустили из СИЗО

Добавлено: 15.05.19
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Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Уфа
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Одного из обвиняемых в изнасиловании дознавательницы из Уфы выпустили из СИЗО

Обвиняемого в изнасиловании дознавательницы из Уфы, экс-начальника УВД Кармаскалинского района Салавата Галиева отпустили под домашний арест. Бывший полицейский провел в СИЗО около полугода, сообщает сайт Newsbash.ru.

«Верховный суд Башкирии смягчил меру пресечения экс-полицейскому Салавату Галиеву, заменив содержание под стражей на домашний арест», — передает радиостанция «Говорит Москва».

Ранее суд изменил меру пресечения еще одному обвиняемому Павлу Яромчуку. Таким образом, в следственном изоляторе остался только один фигурант дела о групповом изнасиловании Эдуард Матвеев.

Обвиняемому в изнасиловании Павлу Яромчуку предъявили еще одно обвинение

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Обвиняемому в изнасиловании Павлу Яромчуку предъявили еще одно обвинение
В Уфе в ночь на 30 октября прошлого года трое полицейских устроили застолье в служебном кабинете. В компании была 23-летняя коллега-дознаватель. На следующий день она написала заявление об изнасиловании. 2 ноября мужчин арестовали. Позднее девушку уволили из органов за совершение поступка, «порочащего честь и достоинство сотрудника полиции», напоминает агентство Nation News.

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