Авария в Сибае: водитель «Опель Астра» при повороте съехал в кювет

Накануне ранним утром в Сибае по улице Белова произошло ДТП: 31-летний водитель «Опеля Астра» при повороте съехал в кювет, после чего допустил опрокидывание автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.



Как сообщает ГИБДД по Башкирии, он с травмами госпитализирован. Причины и обстоятельства дорожного инцидента устанавливают полицейские.

Читайте также: в Башкирии тлеющий карьер в Сибае будут тушить еще около 5 месяцев

