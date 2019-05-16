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Авария в Сибае: водитель «Опель Астра» при повороте съехал в кювет

Добавлено: 16.05.19
Просмотров: 88
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Сибай
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Авария в Сибае: водитель «Опель Астра» при повороте съехал в кювет

Накануне ранним утром в Сибае по улице Белова произошло ДТП: 31-летний водитель «Опеля Астра» при повороте съехал в кювет, после чего допустил опрокидывание автомобиля, сообщает сайт Newsbash.ru.

Как сообщает ГИБДД по Башкирии, он с травмами госпитализирован. Причины и обстоятельства дорожного инцидента устанавливают полицейские. 
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