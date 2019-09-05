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Авария в Баймакском районе: погибла женщина не справившись с управлением авто на опасном повороте

Добавлено: 05.09.19
Просмотров: 92
Рубрика: Общество / Происшествия
Теги: Баймакский район
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Авария в Баймакском районе: погибла женщина не справившись с управлением авто на опасном повороте

Накануне около полудня в Баймакском районе на трассе Исяново-Баймак перевернулся автомобиль «Ситроен Ц4». Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением на опасном повороте, сообщает сайт Newsbash.ru.

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Водитель получила травмы не совместимые с жизнью и погибла на месте. Еще одна авария с перевертышем произошла в тот же день, в Уфимском районе на трассе Николаевка-Нурлино. Автомобиль «Опель Астра» под управлением 56-летней уфимки съехал в кювет и опрокинулся. Женщину с травмами госпитализировали.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

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