Авария в Баймакском районе: погибла женщина не справившись с управлением авто на опасном повороте
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Накануне около полудня в Баймакском районе на трассе Исяново-Баймак перевернулся автомобиль «Ситроен Ц4». Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по РБ, женщина за рулем иномарки не справилась с управлением на опасном повороте, сообщает сайт Newsbash.ru.
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